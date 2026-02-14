Ψάχνουν αντίδραση στη Λειβαδιά, κλειδί τα γκολ!

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 21η αγωνιστική της Super League.

Έξι στροφές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας της Super League το ενδιαφέρον γίνεται όλο και μεγαλύτερο.

Οι Βοιωτοί έχουν δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο έως τώρα αλλά είναι σίγουρα απογοητευμένοι μετά τον αποκλεισμό τους στα ημιτελικά του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν το φαβορί για να πάρει για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση στον τελικό αλλά λύγισε από την πίεση στη ρεβάνς της Τετάρτης (11/02).

Μάλιστα αγωνιζόταν από το 34’ με παίκτη παραπάνω, βρέθηκε όμως πίσω στο σκορ και δεν έφτασε ούτε στην ισοφάριση.

Έτσι για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν υπέστη δύο σερί ήττες και μάλιστα από την ίδια ομάδα.

Στο πρωτάθλημα παραμένει στην 4η θέση και στο +6 από τον Παναθηναϊκό, έχοντας βέβαια ένα παιχνίδι παραπάνω.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξέρουν ότι δεν έχουν πολλά περιθώρια για απώλειες, ειδικά μετά την ήττα τους με 1-0 την προηγούμενη αγωνιστική στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Με αυτό το αποτέλεσμα «έπεσαν» στην 2η θέση του πρωταθλήματος και στο -2 από την κορυφή.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση, ενώ δεν αποκλείεται να δώσει ανάσες και σε κάποιους παίκτες.

Ακολουθεί άλλωστε το πρώτο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν για τα πλέι οφ του Champions League και μοιραία το μυαλό αρκετών πηγαίνει και σε αυτό το ματς.

Η αναμέτρηση στη Λιβαδειά έχει μεγάλο ενδιαφέρον, με τον Ολυμπιακό να θέλει να έχει τον έλεγχο.

Το πρώτο ματς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είχε αρκετές ευκαιρίες και γκολ (3-2) και δεν αποκλείεται να υπάρξει παρόμοια εικόνα και τώρα.

