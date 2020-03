Χόρνετς - Μπακς 85-93: Εκπληκτικός Γιάννης με «40άρα»! (vids)

Το... τρένο των Μπακς δεν σταμάτησε ούτε στη Σάρλοτ. Τα «ελάφια» επικράτησαν με 93-85 των Χόρνετς, έφτασαν στο 52-8 και έκαναν την 6η σερί νίκη τους. Προελαύνει η παρέα του Έλληνα φόργουορντ.

Για πρώτη φορά μετά από 83 ματς, η ομάδα του Μπουντενχόλζερ δεν ξεπέρασε τους 100 πόντους.

Ο Γιάννης ήταν για άλλη μια φορά πρωταγωνιστής, αφού μέτρησε 41 πόντους, 20ριμπάουντ, 6 ασίστ. Χρειάζοταν άλλα 3 ριμπάουντ για να ισοφαρίσει το ρεκόρ καριέρας.

Για τους νικητές εκτός του Greek Freak ο Λόπεζ μέτρησε 17, ενώ ο Χιλ πρόσθεσε 11 πόντους.

Στον αντίποδα 17 μέτρησε ο Γκρέιαμ.

Το ματς

Mε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μετρά και να κάθεται στον πάγκο προς το τέλος του 12λεπτου, οι Χόρνετς μείωσαν τη διαφορά στους 6 (20-26).

Οι σφήκες με σερί 10-0 και τον Ουάσινγκτον πρωταγωνιστή, έκαναν το 30-28 στο 14'. Όμως με την επιστροφή του Greek Freak στο παρκέ, οι Μπακς κατάφεραν να πάρουν και πάλι προβάδισμα, γράφοντας το 43-45 στο ημίχρονο. Ο Έλληνας φόργουορντ είχε 21 πόντους με 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Το Μιλγουόκι πάτησε γκάζι στο 3ο δωδεκάλεπτο και προηγήθηκαν με 63-54 χάρη στο τρίποντο του ΝτιΒιτσέντζο. Οι Χόρνετς αντέδρασαν και με τον Ερνανγκόμεθ μείωσαν σε 68-70 στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου.

Με την καρφωματάρα του Γιάννη, οι Μπακς έκαναν το 80-76, 5 λεπτά πριν το τέλος του ματς. Ο Γκρέιαμ μείωσε στον πόντο με τρίποντο

Τα 12λεπτα: 20-26, 43-45, 68-70, 85-93

