«Ο Γιάννης μπορεί να πάει Ουόριορς, αν οι Μπακς δεν φτάσουν τελικούς» (vid)

Χαμός αναμένεται να γίνει το καλοκαίρι του 2021, όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι unrestricted free agent.

Μπορεί οι ΝΒΑ experts να θεωρούν πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παραμείνει στους Μπακς, παρόλο που υπάρχουν πολλές σειρήνες, όμως ο γνωστός αναλυτής Colin Cowherd έχει άλλη άποψη.

Στην εκπομπή του «Τhe Herd» ανέφερε πως αν τα ελάφια δεν καταφέρουν να προκριθούν στους τελικούς του ΝΒΑ, τότε ο MVP μπορεί να συνεχίσει την καριέρα του στους... πολεμιστές.

Χαρακτηριστική ηταν η ατάκα του: «Νομίζετε πως οι Ουόριορς με Ντουράντ ήταν καλοί; Γιάννης, Στεφ, Κλέι και Ντρέιμοντ. Όχι ευχαριστώ. Αυτό είναι δυναστεία 5 ετών».

Πάντως οι Μπακς θα μπορούν να προσφέρουν στον Greek Freak supermax επέκταση 5 ετών το καλοκαίρι του 2020 (θα είναι κοντά στα 250 εκατ. δολάρια και θα αποτελεί το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία της λίγκας) και να διώξουν τις ελπίδες των υπόλοιπων ομάδων να τον αποκτήσουν.

February 26, 2020