Άλεξ Αντετοκούνμπο: Τι έκανε στην αναμέτρηση των Wisconsin Herd
Το πάλεψε ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αλλά δεν γινόταν να σώσει τη θυγατρική των Μπακς στη G-League. Οι Wisconsin Herd ηττήθηκαν από τους Windy City Blues με 127-114.
Ο Άλεξ αγωνίστηκε για 22 λεπτά και τελειωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Είχε 3/5 τρίποντα. Για τη θυγατρική των ελαφιών Τόμπσον Ράιαν είχαν από 17 πόντους, ενώ ο Βίκτορ Ολαντίπο που παλεύει για την επιστροφη του στο ΝΒΑ, μέτρησε 11 πόντους.
Από την άλλη πλευρά ένα σπουδαίο project των Μπουλς (μετά τον Μπουζέλις), ο Νόα Εσένγκε σταμάτησε στους 28 πόντους και οδήγησε στη νίκη τους ταύρους.
the triple falls for @alex_ante29 👌 pic.twitter.com/jCZDmoMAiB— Wisconsin Herd (@WisconsinHerd) November 12, 2025
