O Άλεξ Αντετοκούνμπο ήταν εκ των πρωταγωνιστών των Wisconsin Herd στο ματς με τους Windy City Blues.

Το πάλεψε ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αλλά δεν γινόταν να σώσει τη θυγατρική των Μπακς στη G-League. Οι Wisconsin Herd ηττήθηκαν από τους Windy City Blues με 127-114.

Ο Άλεξ αγωνίστηκε για 22 λεπτά και τελειωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Είχε 3/5 τρίποντα. Για τη θυγατρική των ελαφιών Τόμπσον Ράιαν είχαν από 17 πόντους, ενώ ο Βίκτορ Ολαντίπο που παλεύει για την επιστροφη του στο ΝΒΑ, μέτρησε 11 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ένα σπουδαίο project των Μπουλς (μετά τον Μπουζέλις), ο Νόα Εσένγκε σταμάτησε στους 28 πόντους και οδήγησε στη νίκη τους ταύρους.