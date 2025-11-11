Αντετοκούνμπο: «Ευλογία να έχεις έναν άνθρωπο σαν τον Κιντ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στον Θανάση και τον Κιντ μετά τη νίκη κόντρα στους Μάβερικς.

Οι Μπακς απέδρασαν με 116-114 από το Ντάλας και για άλλη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν o κορυφαίος παίκτης των ελαφιών με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 τάπες, 1 κλέψιμο και 11/18 σουτ. Μετά το τέλος του ματς ο Έλληνας σταρ αναφέρθηκε στον αδερφό του, Θανάση, αλλά και στους Κιντ και Φλαγκ.

Για τον Φλαγκ είπε: «Σπουδαίος παίκτης με υψηλό iq. Μπορεί να φτιάξει φάσεις για εκείνον και τους συμπαίκτες του. Έχει σπουδαίο προπονητή. Είναι πολύ τυχερός, γιατί έχουν υπάρξει παίκτες στην ιστορία του παιχνιδιού που είχαν πολύ ταλέντο, αλλά δεν είχαν την κατάλληλη καθοδήγηση. Ο Κούπερ έχει τον Κιντ και το προπονητικό επιτελείο. Όριο ο ουρανός. Θα ακούμε το όνομά του για καιρό στη λίγκα».

Για τον πρώην προπονητή του στους Μπακς και τον άνθρωπο που τον... εκτόξευσε, αφήνοντας τον τις περισσότερες φορές να κατεβάζει τη μπάλα και να διαβάζει καλύτερα του παιχνίδι, δηλαδή τον Κιντ, ανέφερε: «Ο Κιντ είναι ΟΚ (γελάει). Είναι ο άνθρωπός μου. Με βοήθησε πολύ, ένας από τους μέντορές μου. Όχι μόνο ως προπονητής, αλλά είχαμε μία βαθύτερη σχέση. Με έκανε να καταλάβω πώς να δουλεύω σκληρά, τι χρειάζεται για να γίνεις σπουδαίος στη λίγκα. Ευλογία να έχεις έναν άνθρωπο σαν τον Κιντ. Όταν ο Κιντ ανέλαβε τους Μάβερικς, ο Ντόντσιτς ανέβηκε σε άλλο επίπεδο. Μού έδωσε αυτοπεποίθηση ως προπονητής, αλλά δεν τον κοιτάζω μόνο ως προπονητή. Ήταν για εκείνον το τρίποντο. Όταν ήμουν νέος μου έλεγε να μη σουτάρω τρίποντα. Όταν το έβαλα είπα ‘αυτό είναι για σένα'».

Για το τι χρειάστηκε για το τέλος του ματς: «Ο Θανάσης βοήθησε πολύ. Φώναζε από τον πάγκο. Πρέπει να δείξεις τον χαρακτήρα σου αλλά και τη νοοτροπία σου».