ΝΒΑ: Έγινε του... buzzer beater στο TOP 10 (vid)

Εντυπωσιακό είναι για άλλη μια φορά το TOP 10 του ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται για άλλη μια φορά στο TOP 10 του ΝΒΑ για το κάρφωμα του κόντρα στους Μάβερικς. Αλλά δεν γινόταν να είναι στην κορυφή, όπου εκεί έχει γίνει του... buzzer beater.

Στο Νο.2 ο κύριος Ντέσμοντ Μπέιν... εκτελεί τους Μπλέιζερς στη λήξη με τριποντάρα. Και στην κορυφή, μετά από ένα απίθανο play του Σποέλστρα μετά από επαναφορά στα 0.4 δευτερόλεπτα, ο Γουίγκινς χαρίζει τη νίκη στους Χιτ κόντρα στους Καβς.

To θέαμα στο ΝΒΑ για αλλη μια φορά βρίσκεται στα καλύτερα του και δεν αφήνει κανέναν παραπονεμένο. Φάσεις για όλα τα γούστα.

Απολαύστε το TOP 10