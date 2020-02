Εμπίντ: Δίπλα στους Άλεν Άιβερσον και Μόουζες Μαλόουν! (pic)

Ο Καμερουνέζος σέντερ σημείωσε τους περισσότερους πόντους στην ιστορία των Σίξερς μετά τον Άλεν Άιβερσον και τους 53 πόντους που είχε πετύχει στις 23 Δεκεμβρίου 2005 και πιο συγκεκριμένα σε ματς της Φιλαντέλφια και πάλι απέναντι στους Ατλάντα Χοκς.

Και να 'ταν μόνο αυτό; Έγινε ο πρώτος παίκτης των 76ers μετά τον Μόουζες Μαλόουν το 1984 που είχε 49+ πόντους και 10+ ριμπάουντ.

Joel Embiid's 49 points are the most by a @sixers player since Allen Iverson dropped 53 on Dec. 23, 2005.



He is the first 76ers player with 49 Pts and 10 Reb since Moses Malone in 1984. pic.twitter.com/MAtOSoDsOB

