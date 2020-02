Ουέιντ: «Φοβήθηκα ότι θα χάσω τη γυναίκα μου από τις πολλές αποβολές»

Ο «D-Wade» και η Γκάμπριελ Γιούνιον αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή και χαμογελαστά ζευγάρια των ΗΠΑ. Εκείνος ένας πετυχημένος παίκτης του ΝΒΑ, που λατρεύτηκε από τους φιλάθλους, κι εκείνη μια καταξιωμένη ηθοποιός.

Ωστόσο, όσο λαμπερή κι αν φαινόταν η ζωή τους, υπήρχαν και οι δύσκολες, «σκοτεινές» στιγμές που βίωσαν. Οι δύο τους άρχισαν να βγαίνουν το 2008, αλλά κάποια στιγμή το 2013 χώρισαν, εξαιτίας των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ξανάσμιξαν, αρραβωνιάστηκαν και παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2014.

Στην διάρκεια των χρόνων που είναι μαζί, ο Ουέιντ και η Γκάμπριελ προσπάθησαν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Όμως, κάθε εγκυμοσύνη της Γιούνιον ήταν και μια αποβολή, με αποτέλεσμα οι γιατροί να φτάσουν στο σημείο να τους προειδοποιήσουν για τη ζωή της, αν συνεχίσουν να προσπαθούν.

Την αποκάλυψη αυτή έκαναν αμφότεροι στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του «Flash» που έκανε πρεμιέρα στο «ESPN» στις 23/02, «Life Unexpected.».

«Είδα τη γυναίκα μου να περνάει πολλά σωματικά. Κάθεσαι με τους γιατρούς και σού λένε πως μπορείς να κάνεις το ένα και το άλλο, αλλά υπάρχει και το ρίσκο. Σκεφτόμουν ότι μπορεί να τη χάσω σε όλη αυτή τη διαδικασία», είπε χαρακτηριστικά ο Ουέιντ και συνέχισε:

«Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να κάνεις οικογένεια. Αρχίσαμε να συζητάμε για τις άλλες επιλογές που έχουμε και αυτή ήταν μέσω παρένθετης μητέρας».

Κι όντως, το ζευγάρι απέκτησε την Kaavia James Wade στις 07/11/18, με την Γιούνιον να δηλώνει: «Αυτό που σκεφτόμουν ακόμα και με την παρένθετη μητέρα, ήταν πως δεν θα είμαι "πραγματική" μαμά. Μού πήρε πολύ χρόνο για να πω "πάμε, ας το προσπαθήσουμε". Όταν αρχίσαμε με τον Ουέιντ να προσπαθούμε (να κάνουμε οικογένεια), ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι».

Στο βιβλίο της, «We're going to need more wine», που κυκλοφόρησε το 2017, αναφέρει πως είχε οκτώ ή εννέα αποβολές, μέχρι να αποκτήσει την Kaavia μέσω παρένθετης μητέρας. Στο ντοκιμαντέρ προσθέτει: «Υπήρχαν δεκάδες εγκυμοσύνες και θετικά τεστ, αλλά μετά τίποτα. Γύρω στις 6-8 εβδομάδες απέβαλα. Ήξερα πως δεν φταίει εκείνος και παρέμενε αυτή η κατάσταση για χρόνια. Είχα αρχίσει να περιμένω την ήττα».

Ο Ουέιντ μίλησε και για το διάστημα του χωρισμού τους, στο οποίο άφησε μια άλλη γυναίκα έγκυο, η οποία γέννησε τον γιο τους, Εξέιβιερ.

Όπως υποστήριξε, το να πει στην Γιούνιον, όταν τα βρήκαν ξανά, πως μια άλλη γυναίκα περίμενε το παιδί του, ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχει κάνει.

«Είχα ένα παιδί με κάποια άλλη κι έπρεπε να της το πω. Το πιο δύσκολο πράγμα που είχα να κάνω ήταν να φερθώ σαν άντρας και να πω στην Γκάμπριελ πως είχα παιδί με κάποια άλλη. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν μπορούσα να φάω. Όταν κρατάς κάτι μέσα σου, που ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί... Έχεις αυτή την πληροφορία, που ξέρεις ότι θα γαμ@%$ τη ζωή κάποιου, τον οποίο τον νοιάζεσαι και τον αγαπάς... Τότε, αν αυτό δεν σε πληγώνει, δεν είσαι άνθρωπος. Εγώ και η Γκαμπ περάσαμε κάτι, το οποίο σίγουρα δεν θες να περάσεις, αλλά και πάλι τα καταφέραμε».

Ο Ουέιντ, εκτός από την Kaavia, έχει ακόμα τέσσερις γιους: δύο από τον πρώτο του γάμο, έναν από την σχέση που έκανε το διάστημα του χωρισμού του, ενώ έχει αναλάβει και το παιδί της αδερφής του. Όλοι τους πια ζουν ευτυχισμένοι, ενώ το διάσημο ζευγάρι στέκεται στο πλευρό του διεμφυλικού Ζάιον, ο οποίος πλέον αποκαλείται Ζάγια και όλοι μαζί δίνουν «μάχη» για την διαφορετικότητα και την ισότητα.