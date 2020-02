Δεν παίζει ο Σίμονς κόντρα στους Χοκς

Ο Μπεν Σίμονς τραυματίστηκε χαμηλά στη μέση και σκόρπισε ανησυχία στους Σίξερς.

Το ιατρικό τιμ της ομάδας εξέτασε προσεκτικά τον Αυστραλό γκαρντ και αποφάσισε πως θα πρέπει αν γίνει επανεκτίμηση του προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζει.

Σίγουρα πάντως αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί κόντρα στους Χοκς.

After lower back injury on Saturday, Ben Simmons underwent initial evaluation in Philadelphia today and will undergo further testing tomorrow, league sources tell ESPN. He will be out for Monday's game vs. Atlanta.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 23, 2020