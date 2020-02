Αντετοκούνμπο: «Έσπασε» το ρεκόρ του Κάρι στις 30άρες! (pic)

Συγκεκριμένα ο σούπερ σταρ των Ουόριορς μετρούσε επτά ματς τη σεζόν 2015-16 με 30+ πόντους έχοντας αγωνιστεί λιγότερο από 30 λεπτά.

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα Μπακς-Σίξερες ο «Greek Freak» είχε τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών, αλλά... πλέον βρέθηκε στην πρώτη θέση της λίστας με οκτώ ματς έχοντας 30+ πόντους σε -30 λεπτά συμμετοχής.

Στον πίνακα ακολουθούν οι Κουάι Λέοναρντ (5 ματς φέτος), Τζορτζ Γκέρβιν (5 ματς τη σεζόν 1981-82), Φρίμαν Ουίλιαμς (5 ματς τη σεζόν 1980-81) και Πολ Ουέστφαλ (5 ματς τη σεζόν 1977-78).

With his performance tonight, Giannis Antetokounmpo has passed Stephen Curry for the most games in a season with 30 points in under 30 minutes.



Giannis did it for the 8th time tonight vs the 76ers. pic.twitter.com/HoiwLWYAhD

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 23, 2020