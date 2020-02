Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς ρωτήθηκε για το ποιος παίκτης του ΝΒΑ θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ και διάλεξε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Βασιλιάς πληροφορήθηκε τη δήλωση του Boogie και απάντησε, αποκλείοντας το ενδεχόμενο.

«Δεν σκοπεύω να γίνω πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Κάζινς μου το έχει πει πολλές φορές στο παρελθόν», ήταν τα λόγια του.

— Melissa Rohlin (@melissarohlin) February 20, 2020