Οι θείοι απ’ το Σικάγο!

Είμαι που είμαι εκ φύσεως φλύαρος, ήρθε και αυτή η παραγγελιά που έλαβα εκ της διευθύνσεως, οπότε εκεί που τα ‘χα χύμα, μου ΄ρθαν και τσουβαλάτα!

Γράψει, λέει, τις πέντε στιγμές που σου έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση αυτές στις τρεις ημέρες στο Σικάγο…

Μα τι λες βρε χρυσέ μου; Πέντε στιγμές δεν φτάνουν ούτε για ζήτω!

Εν πάση περιπτώσει κάνω την καρδιά μου πέτρα και λίγο προτού επιβιβαστώ στο αεροπλάνο της επιστροφής τις αραδιάζω όπως μου ΄ρχονται και αμαρτίαν ουκ έχω: όχι επειδή δεν πρόκειται για δυνατές στιγμές, αλλά επειδή, διάβολε, είναι λίγες για να χωρέσουν στη φαντασμαγορία του μακράν καλύτερου από τα δέκα All Star Games που η αγαθή επαγγελματική τύχη με αξίωσε και ο καλός θεούλης με ευλόγησε να έχω παρακολουθήσει έχει τούδε…

1.Η αδιαμφισβήτητη «Μamba Mentality» που κτύπησε σαν μύγα τσε τσε τους παίκτες των δυο ομάδων στο δεύτερο ημίχρονο και δη στην τέταρτη περίοδο του κυριακάτικου αγώνα. Αυτό, βρε αδερφέ, δεν έμοιαζε με All Star Game, που συνήθως είναι φρου φρου κι αρώματα, αλλά με «Seven Heaven», όπως αποκαλούν οι Αμερικανοί την κολασμένη ατμόσφαιρα ενός έβδομου τελικού των play offs! Ηταν που ήταν αφιερωμένο όλο το τριήμερο στον Κόμπε Μπράιαντ, είχε κτυπήσει κιόλας κόκκινο η περιρρέουσα ανατριχίλα από το (καλώς εννοούμενο) αφήγημα που παρουσίασαν οι αμφιτρύωνες και γίναμε από κούπες! Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως αυτό το All Star Game θα μείνει για πάντα αιχμάλωτο στη συλλογική μνήμη.

2. Οι τρεις τάπες του Αντετοκούνμπο, που αν γινόντουσαν τραγούδι θα έβγαινε ο Ρέμος στη σκηνή για να πει «έλα να με τελειώσεις, μόνο εσύ μπορείς»! Τις πρώτες δυο ο Γιάννης τις έκανε κολλητά στον ΛεΜπρόν και στον Ντέιβις, όσο για την τρίτη ήταν πού σε πονεί και που σε σφάζει! Τι εννοώ; Ο Γιάννης κόλλησε την μπάλα από το λέι απ του ΛεΜπρόν στο ταμπλό, όπως το είχε κάνει ο λεγάμενος στον Αντρέ Ιγκουοντάλα, στον έβδομο τελικό των Καβαλίερς με τους Γουόριορς τον Ιούνιο του 2016. Και το καλύτερο απ’ όλα; Στην προκειμένη περίπτωση ο Γιάννης επέζησε και του… VAR καθώς αυτή η φάση πέρασε και από τη λυδία λίθο του video replay!

3.Ο διαγωνισμός καρφωμάτων και η αδικία που επιφυλάχθηκε και πάλι στον Ααρον Γκόρντον. Τον έχουν βρει, φαίνεται, μικρό και αδύναμο και γι’ αυτό του αλλάζουν τον αδόξαστο και δεν τον αφήνουν σε χλωρό κλαδί! Πριν από τέσσερα χρόνια στο Τορόντο ο φόργουορντ των Ορλάντο Μάτζικ αδικήθηκε κατάφωρα στον τελικό του διαγωνισμού καρφωμάτων και είδε, προς θλίψιν του, τον τίτλο να καταλήγει στα χέρια του Ζακ ΛαΒίν, ο οποίος πέτυχε το repeat μετά τη νίκη του την προηγούμενη χρονιά στη Νέα Υόρκη. Ένα το κρατούμενο…Εφέτος ο γκαρντ των Μπουλς αποφάσισε να δοκιμάσει την (καλή) τύχη του στον διαγωνισμό τριπόντων, όπου κατατάχθηκε τέταρτος και άφησε ανοικτό το πεδίο στον Γκόρντον, ώστε να πάρει το αίμα του πίσω, αλλά τζίφος! Αυτή τη φορά ο λεγάμενος ηττήθηκε από τον Ντέρικ Τζόουνς τζούνιορ και έφυγε πάλι από το γήπεδο με την πεποίθηση ότι πάλι αδικήθηκε. Στην τελευταία προσπάθεια του πήδησε επάνω από τον ύψους 2μ.26 σέντερ των Σέλτικς, Τάκο Φολ (ενώ νωρίτερα είχε απευθυνθεί στον Σακίλ Ο’ Νιλ, εισπράττοντας αρνητική απάντηση) και άρχισε να πανηγυρίζει για τη (διαφαινόμενη ως βέβαιη) νίκη του, αλλά τζίφος: στο επόμενο κλικ η ετυμηγορία των κριτών ανέδειξε νικητή τον γκαρντ των Χιτ και ο Γκόρντον έμεινε ξανά στον άσο! Πλάκα πλάκα εκεί στο Σικάγο έχουν λερωμένη τη φωλιά τους εδώ και 32 χρόνια. Το 1988 στο Chicago Stadium είχαν σταματήσει η γη, ο χρόνος, η ανθρώπινη φαντασία και δεν συμμαζεύεται! Τότε είχαν αναμετρηθεί ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Ντομινίκ Γουίλκινς και εκείνος ο τελικός υπήρξε η επιτομή της φαντασμαγορίας, αλλά και της αδικίας, βάζοντας για τα καλά στην κουβέντα το λεγόμενο «home cooking» ως έναν κατ’ ευφημισμόν χαρακτηρισμό του σκανδάλου υπέρ του οικοδεσπότη.

4. Εφάμιλλο των καρφωμάτων του Γκόρντον και του Τζόουνς ήταν εκείνο που διέπραξε το προηγούμενο βράδυ στον αγώνα των Rising Stars o Mάιλς Μπρίτζες και θύμισε Κυριάκο Βίδα (που παρεμπιπτόντως ζει μονίμως στο Σικάγο) τα καλύτερα του! Ο φόργουορντ των Χόρνετς πέταξε την μπάλα μπροστά του, εκείνη μπίστηξε ψηλά και ο μπαγάσας την πρόλαβε στον αέρα και της έδωσε και κατάλαβε εν πτήσει! Λίγο αργότερα έκανε και έναν «ανεμόμυλο» και μάλιστα υπό το βλέμμα του Ντομινίκ Γουίλκινς, που εκείνη τη στιγμή θα ένιωσε σαν να κοιταζόταν στον καθρέφτη του.

5. Και last but not least: η συναισθηματική φόρτιση, η συγκίνηση και η ανατριχίλα που ταρακούνησαν συθέμελα το United Center στα προεόρτια του αγώνα της Κυριακής. Η Τζένιφερ Χάντσον, ο Μάτζικ Τζόνσον και ο Copper ξανάφεραν για λίγη ώρα επί γης τον Κόμπε Μπράιαντ και κάθε κλικ της παράστασης του αποτελούσε μια σπονδή στο βωμό του…