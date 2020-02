Ο Ντόντσιτς ξετρελάθηκε με την Cardi B! (pics & vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει εκφράσει στο παρελθόν την αδυναμία του στην Cardi B, η οποία τώρα καθόταν στα courtsides του «United Center», για να παρακολουθήσει μαζί με τον σύντροφό της κι επίσης rapper, Offset, το ΝΒΑ All-Star Game.

Μετά το παιχνίδι, ο 20χρονος γκαρντ ρωτήθηκε για το ποιον celebrity που πήγε στο παιχνίδι ξεχώρισε και ο ίδιος απάντησε κοκκινισμένος χωρίς δεύτερη σκέψη.

Luka Doncic: "There were so many famous people at courtside. I was checking all of them." Reporter: "Who was your favorite celebrity you saw?" Luka: "Cardi B." pic.twitter.com/CGeFcEMuGb

— The Render (@TheRenderNBA2) February 17, 2020