Ουέιντ: «Δεν ήμουν μόνο εγώ που έδωσε 9 στον Γκόρντον, δεν θα χάσει και τον ύπνο του» (vid)

Ο «Flash» ήταν ανάμεσα στους κριτές του διαγωνισμού και όπως είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος «δεν ήμουν μόνο εγώ που του έδωσα 9. Ήταν τρεις που το έκαναν! Πολλοί θα αρχίσουν να λένε διάφορα, αλλά η ουσία είναι να ευχαριστήθηκαν όλοι τον διαγωνισμό. Ο Γκόρντον δεν θα χάσει τον ύπνο του επειδή έχασε στον διαγωνισμό. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του ΝΒΑ και ένας από τους νεαρούς αστέρες. Τα πάντα ήταν για τη διασκέδαση. Και εμείς ως κριτές έπρεπε στο τέλος να έχουμε έναν νικητή.»

“I wasn’t the only one who gave him a 9, let’s talk about that!” @DwyaneWade responds to those saying he was biased as a judge in the Dunk Contest. @stance pic.twitter.com/FkBvJ6IWl7

