Ο Χιλντ «έφαγε» τον Μπούκερ στα τρίποντα! (vid)

Γιανγκ, Γκρέιαμ, Ρόμπινσον, Μπούκερ, Μπέρτανς, Χάρις, Χιλντ και ΛαΒιν ήταν οι συμμετέχοντας.

Αρχικά, ο Γιανγκ έπιασε σκορ 15, ο Γκρέιαμ 18, ο Ρόμπινσον 19 κι ο Μπούκερ 27, όπως κι ο Χιλντ, ενώ ο Μπέρτανς είχε 26 κι ο ΛαΒιν 23, ο οποίος αποκλείστηκε μαζί με τον περσινό νικητή Χάρις (22).

Στον τελικό ήταν η τριάδα Χιλντ, Μπούκερ και Μπέρτανς. Ο Μπούκερ με 26 έμοιαζε να κρατά τον τιτλο αλλά ο Χιλντ εκμεταλλεύτηκε τις moneyballs και με βαθμολογία 27 είναι ο φετινός νικητής του εν λόγω διαγωνισμού!

Buddy Hield wins the #MtnDew3PT contest by hitting 7 of his last 8 shots and finishing with a final score of 27! #NBAAllStar #SacramentoProud#StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/0KOrXN6hC3

— 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) February 16, 2020