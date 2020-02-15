Οι «Rising Stars»... λάμπουν στο ΤΟΡ 10 του ΝΒΑ! (vid)

Η Team USA νίκησε την Team World, προσφέροντας πολλά όμορφα highlights.
Σε αυτά πρωταγωνιστούν οι Ζάιον Ουίλιαμσον, Τρε Γιανγκ, Λούκα Ντόντσιτς, Μάιλς Μπρίτζις και πολλοί ακόμη.
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 0vs
ΛΕΣΤΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΑΚΟ 1vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 2vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3vs
ΛΑΜΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 67vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -vs
ΠΑΟΚ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΛΕΤΣΕ -vs
ΣΠΑΛ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΡΟΜΑ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΑΜΙAΝ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΝΙΣ -
ΝΑΝΤ -vs
ΜΕΤΣ -
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΝΙΜ -vs
ΑΝΖΕ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
LIVE
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 0vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 0
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΟΦΗ -vs
ΠΑΟΚ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
LIVE
ΡΕΖΟΒΙΑ 1vs
SIARKA TARNOBRZEG 0
LIVE
STROEMMEN 2vs
ΣΚΕΙΝΤ 3
LIVE
ΤΟΡΠΕΝΤΟ 2008 ΚΟΥΤAΙΣΙ 1vs
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 1
LIVE
ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ 0vs
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 0
LIVE
ΒΙΣΚΟΦ 2vs
ΖΙΧΛAΒΑ 3
LIVE
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ Β` 2vs
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΚ 1
LIVE
GLEINSTÄTTEN 0vs
SK WERNDORF 4
LIVE
ΚΣΖΟ ΟΣΤΡΟΒΙΤΣΕ 1vs
ΜΟΤΟΕ ΛΟΥΜΠΛΙΝ 2
LIVE
TRESNJEVKA 0vs
TRNJE ZAGREB 1
LIVE
ΜΠΟΡΙΣΛAΒ 2009 5vs
ASENOVETS ASENOVGRAD 0
LIVE
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 1vs
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 0
LIVE
FK SPARTA ZELEZNIK 1vs
FK RUSANJ 2
LIVE
RADNICKI OBRENOVAC 0vs
BUDUCNOST KRUSIK 0
LIVE
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 1vs
BS POLONIA BYTOM 0
LIVE
ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 1vs
NEVEZIS 0
LIVE
ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ 0vs
ΣΒΙΤ ΝΟΒΙ ΝΤΙΟΡ 1
LIVE
LABUNISHTA 0vs
PITU GULI KRUSEVO 0
LIVE
RUCH RADZIONKOW 0vs
PNIOWEK PAWLOWICE 0
LIVE
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 0vs
DELEMONT 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΡAΝΤΕΚ ΚΡAΛΟΒΕ 5vs
TRUTNOV 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΛΟΥΖ 3vs
METALURGISTUL CUGIR 2
ΤΕΛΙΚΟ
TATRAN RAKOVNÍK 0vs
HOROVICKO 2
ΤΕΛΙΚΟ
SLAVICIN 1vs
ΖΛΙΝ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΖΕΜΠΕΡΟΚ ΙΙ 5vs
ΛΙΠΤΟΒΣΚΙ ΧΡAΝΤΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
AEROSTAR BACAU 0vs
OLIMPIC CETATE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΕΣ 2vs
SATURN RAMENSKOYE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΝΕΚ 1vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ Β 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΝΤΡΑ ΠΕΤΡΚΟΒΙΣ 1vs
DETMAROVICE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ 2vs
DUMBRAVITA 1
ΤΕΛΙΚΟ
GWAREK ORNONTOWICE 3vs
DRZEWIARZ JASIENICA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 4vs
USTI NAD ORLICI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΟΥ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ (Γ) 1vs
ΚAΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΣΕΚ 5vs
KATOVICE 3
ΤΕΛΙΚΟ
FK KYUSTENDIL 2vs
SEPTEMVRI SIMITLI 0
ACS POLI TIMISOARA -vs
POBEDA -
ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ -vs
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ -
WISLA SANDOMIERZ -vs
STAL KRASNIK -
WISLOKA DEBICA -vs
BKS BOCHNIA -
ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ -vs
ΜΠΑΛΤΙΚ ΓΚΝΤΙΑ -
ΛΙΣΕΝ -vs
ΧΑΝAΚΑ ΣΛAΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ -
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
POPRAD MUSZYNA -
BALKANY ZORYA -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ -
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ -vs
Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙAΝΤΖ -
OMLADINAC NB -vs
RADNICKI SOMBOR -
ΑΡΕΜΑ -vs
ΠΕΡΣΙΤΖΑ ΤΖΑΚAΡΤΑ -
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ -vs
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. -
RADNICKI ZRENJANIN -vs
FK BECEJ -
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ -vs
ΒAΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ -
MINYOR PERNIK -vs
SLIVNISHKI GEROY -
STEAUA BUCURESTI -vs
FOCSANI -
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ -vs
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ -
ΣΙΝΤΕΛΙΤΣ -vs
FK IMT BEOGRAD -
ROW 1964 RYBNIK -vs
ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ -
ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ -
SLOBODA UZICE -vs
FK SLOGA POZEGA -
TUS KOBLENZ -vs
ΡΟΤ ΒAΙΣ ΧΑΜΑΝΤAΡ -
ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ -vs
ΜΙΟΝΤAΛΕΝ -
MIESZKO GNIEZNO -vs
JAROTA JAROCIN -
ΡΟΛΤΕΚ -vs
ΜΠΡΙΝΙΕ ΓΚΡΟΣΟΥΠΛΙΕ -
ΧAΙΝΤΟΥΚ Β` -vs
ΣΙΜΠΕΝΙΚ -
UHERSKY BROD -vs
ΝΤΟΥΝAΣΚΑ ΛΟΥΖΝΑ -
MLADOST PETRINJA -vs
MAKSIMIR ZAGREB -
ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ -vs
FK JEDINSTVO UB -
ΜΠAΓΕΡΝ ΧΟΦ -vs
ΜΠΑΕΡΟΥΘ -
SEGESTA SISAK -vs
VRBOVEC -
ΟΡΙΤΖΕΝΤ -vs
ΑΣΚ ΜΠΡAΒΟ -
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ -vs
SOKOL ALEKSANDROW L. -
ΤΣΙΜΠAΛΙΑ -vs
ΜΠΙΓΙΕΛΟ ΜΠΡΝΤΟ -
ΤΖΟΥΓΚAΡΝΤΕΝ -vs
ΜΠΡΑΝ -
MOTOR ZAPORIZHYA -vs
BUDIVEL. LYSYCHANSK -
FK NAPREDAK POPINCI -vs
FK BATAJNICA -
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ -vs
PK-35 VANTAA -
ΝΟΤΟΝΤΕΝ -vs
KFUM ΟΣΛΟ -
TOPOL DNIPRO -vs
MET. ZAPORIZHYA U19 -
ΜΠΡΟΥΚ ΛΕΙΘΑ -vs
ΚΟΤΙΝΓΚΜΠΡΑΝ -
VIIMSI JK -vs
ΚΕΙΛΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
TEAM USA 151vs
TEAM WORLD 131
Οι νέοι «αστέρες» της κορυφαίας λίγκας προσέφεραν μοναδικό θέαμα στον αγώνα των «Rising Stars»!
Η Team USA νίκησε την Team World, προσφέροντας πολλά όμορφα highlights.
Σε αυτά πρωταγωνιστούν οι Ζάιον Ουίλιαμσον, Τρε Γιανγκ, Λούκα Ντόντσιτς, Μάιλς Μπρίτζις και πολλοί ακόμη.