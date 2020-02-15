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Οι «Rising Stars»... λάμπουν στο ΤΟΡ 10 του ΝΒΑ! (vid)

Οι «Rising Stars»... λάμπουν στο ΤΟΡ 10 του ΝΒΑ! (vid)

Οι «Rising Stars»... λάμπουν στο ΤΟΡ 10 του ΝΒΑ! (vid)

Οι νέοι «αστέρες» της κορυφαίας λίγκας προσέφεραν μοναδικό θέαμα στον αγώνα των «Rising Stars»!

Η Team USA νίκησε την Team World, προσφέροντας πολλά όμορφα highlights.

Σε αυτά πρωταγωνιστούν οι Ζάιον Ουίλιαμσον, Τρε Γιανγκ, Λούκα Ντόντσιτς, Μάιλς Μπρίτζις και πολλοί ακόμη.

NBA Top 10 Plays of the Night | February 14, 2020

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