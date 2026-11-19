Αίγυπτος Κ17 - Ελλάδα Κ17: Με δέκα οι αντίπαλοι από το 23'
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Αριθμητικό πλεονέκτημα για την Εθνική Παίδων.
Η Εθνική Παίδων από το 23' έχει αριθμητικό πλεονέκτημα κόντρα στην Αίγυπτο (Live στο Gazzetta).
Στο 7' ο Ντάνι αντίκρισε την κίτρινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Φιλιππιάδη. Στο 23' ο ίδιος παίκτης τράβηξε στη μεσαία γραμμή τον Χαλδέζο και είδε τη δεύτερη κίτρινη και την κόκκινη.
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