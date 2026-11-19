Αριθμητικό πλεονέκτημα για την Εθνική Παίδων.

Η Εθνική Παίδων από το 23' έχει αριθμητικό πλεονέκτημα κόντρα στην Αίγυπτο (Live στο Gazzetta).

Στο 7' ο Ντάνι αντίκρισε την κίτρινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Φιλιππιάδη. Στο 23' ο ίδιος παίκτης τράβηξε στη μεσαία γραμμή τον Χαλδέζο και είδε τη δεύτερη κίτρινη και την κόκκινη.