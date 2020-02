Ουίλιαμσον για στραβωμένη μπασκέτα: «Δεν ήμουν εγώ!» (vid)

Ο νεαρός ρούκι είναι ασυγκράτητος, με απίστευτη δύναμη και το απέδειξε και στο All Star Game. Ο Ζάιον Ουίλιαμσον έκανε ένα τρομερό κάρφωμα και από την δύναμη του στράβωσε η μπάσκετα. Μετά το τέλος του παιχνιδιού ρωτήθηκε γι' αυτό, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε ότι έχει σχέση με το περιστατικό κάνοντας άπαντες να ξεσπάσουν στα γέλια.

«Μου το είπαν οι συμπαίκτες μου. Δεν ξέρω ποιο κάρφωμα ήταν, αλλά δεν νομίζω ότι ήμουν εγώ».

My teammates started telling me about it. I don’t know which dunk it was on but I don’t think it was me.” - Zion Williamson

