Ο Ζάιον Ουίλιαμσον στράβωσε την μπασκέτα με κάρφωμα του! (pic & vids)

Τι κάνει αυτό το παιδί...

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον είναι «δυναμίτης» μέσα στο παρκέ και παράλληλα είναι εξαιρετικά εντυπωσιακός. Ο νεαρός άσος των Πέλικανς κατάφερε και στράβωσε ολόκληρη την μπασκέτα με ένα κάρφωμα του στο παιχνίδι των Rising Stars, μετά από ασίστ του Γιανγκ.

Zion bent the rim! pic.twitter.com/ZPn2C8pnZF

ZION REALLY TILTED THE WHOLE HOOP pic.twitter.com/Vh4HFIx1kV

