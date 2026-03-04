Ο μύθος του Kickboxing, Νικ Χέμερς έρχεται στην Ελλάδα!
Η επιστροφή του Nick Hemmers θα συνδυαστεί και με την παρουσία ενός αθλητή της ομάδας του που βρίσκεται σε προετοιμασία για αγώνα στο κορυφαίο παγκόσμιο promotion kickboxing, το GLORY! Το σπουδαίο event θα γίνει στις 15 Μαρτίου 2026, στις 10:30 το πρωί στο κλειστό Γήπεδο “Κορωναίος” στη Νέα Σμύρνη (Αγίου Ανδρέα 16, απέναντι από το γήπεδο Πανιωνίου).
Δάσκαλος στο Legacy Fight Club είναι ο Θανάσης Κύλας, ένας από τους ελάχιστους Έλληνες παγκόσμιους πρωταθλητές που έχει τιμήσει τα ελληνικά χρώματα στα πέρατα του κόσμου. Η 1η θέση παγκόσμιο πρωτάθλημα world profi, η 1η θέση Α1 tournament Melburn, η 2η θέση Μεσογειακούς WAKO, η ανάδειξη του τρεις φορές πρωταθλητής Ελλάφος, η 6η θέση στο Παγκόσμιο είναι μερικά από τα κατορθώματα που μιλούν από μόνα τους! Ασχολείται με τα αθλήματα της πυγμαχίας και του kickboxing από τα 16 και πλέον, μεταδίδει τις γνώσεις του σε νέους αθλητές.
