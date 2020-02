Χιλντ: Έτοιμος να ζητήσει ανταλλαγή! (pic)

Δεν άρεσε στον Μπάντι Χιλντ το γεγονός πως έχασε τη θέση του βασικού στους Κινγκς από τον Μπογκντάνοβιτς.

Σύμφωνα με το Αthletic, ο σουτέρ των βασιλιάδων θα ζητήσει ανταλλαγή από το Σακραμέντο, αν δεν αλλάξει η κατάσταση και δεν ξεκινά βασικός.

Ο Μπαχαμέζος γκαρντ θεωρεί πως πρέπει να είναι στην βασική πεντάδα. Φέτος μετρά 20.4 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ ανά ματς

Buddy Hield might request a trade if he remains displeased with his role, per @TheAthletic

"If Hield remains displeased with his role, a source with knowledge of his thinking said he might request a trade. He believes he is a starter in the NBA.”

— NBA Central (@TheNBACentral) February 12, 2020