Αθανασίου στο Galacticos by Interwetten: «Το ματς της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό στο Πλζεν»

Ο Νίκος Αθανασίου μιλώντας στην εκπομπή Galacticos by Interwetten αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πόσο σημαντική είναι η ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν για τον Παναθηναϊκό.

Στην Τσεχία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την αυριανή ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν, όπου οι πράσινοι πηγαίνουν μετά το 2-2 του ΟΑΚΑ με στόχο την πρόκριση στους 16 του Europa League.

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στην εκπομπή του Gazzetta, Galacticos by Interwetten για το σοκ με τον τραυματισμό του Πάλμερ Μπράουν, με τις επιλογές του Μπενίτεθ να είναι είτε ο Κάτρης είτε ο Ερνάντεθ. «Δεν βλέπω πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το ματς της προηγούμενης Πέμπτης», σχολίασε ο Αθανασίου, ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική είναι αυτή η ρεβάνς για τους πράσινους.

«Είναι το ματς της χρονιάς όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Όλα τα ματς είναι όλα τα λεφτά πλέον», πρόσθεσε ο Αθανασίου, αναφερόμενος ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να περάσει τον Λεβαδειακό και να τερματίσει στην 4η θέση για να παίξει στα Play offs.