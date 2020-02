Όταν ο Σακίλ έκανε... πόστερ τον Ρόμπινσον μέσα στο σπίτι του! (vid)

Ήταν 11 Φεβρουαρίου 1996, όταν ο θηριώδης «Σακίλ» εξέθεσε... ανεπανόρθωτα τον «Ναύαρχο» Ντέιβιντ Ρόμπινσον και μάλιστα μέσα στο ίδιο του το σπίτι !

Το All Star Game εκείνης της χρονιάς είχε διεξαχθεί στο «Alamodome» του Σαν Αντόνιο και όσο να 'ναι το πόστερ κάρφωμα του Σακίλ είχε... περάσει στην ιστορία.

Μάλιστα η Ανατολή του Σακίλ, του Τζόρνταν, του Πίπεν και των υπολοίπων είχε επικρατήσει της Δϋσης με 129-118 και ο μεγάλος Τζόρνταν (20π.) είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης.

Δείτε και θυμηθείτε εκείνο το κάρφωμα

24 years ago today, @Shaq murdered David Robinson in his hometown!



Shaq was also robbed of the NBA All-Star MVP award. pic.twitter.com/br0yS6YnNm

— Ballislife.com (@Ballislife) February 11, 2020