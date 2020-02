ΛεΜπρόν: «Το σώμα μου θα αποφασίσει αν θα αγωνιστώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες» (vid)

Η ομοσπονδία των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη λίστα με 44 παίκτες από τους οποίος θα βγει η αποστολή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.

Φυσικά το όνομα του ΛεΜπρόν Τζέιμς ξεχώριζε αν κι ο ίδιος με δηλώσεις του δεν ξέρει αν θα αγωνιστεί.

Ο ηγέτης των Λέικερς ανέφερε, «αναλόγως πως θα αισθάνεται το σώμα μου... ευελπιστώ να μείνουμε στα playoffs μέχρι το τέλος. Τότε το μυαλό και η οικογένειά μου θα κρίνουν αν κι υπάρχουν πολλοί ακόμη παράγοντες. Σίγουρα πάντως έχω τη διάθεση».

Lakers’ LeBron James on whether he will play for USA Basketball at 2020 Tokyo Olympics: “[I’ll weigh] how my body is feeling... I’m hoping to make a long playoff run. Then where my mind is and where my family’s head is. There’s a lot of factors but my name is in the hat.” pic.twitter.com/DfBB21Z4Hp

