Ιγκουοντάλα: Τον αποθέωσαν φίλαθλοι και παίκτες των Ουόριορς! (vids)

Στους Ουόριορς κατέκτησε πρωταθλήματα, αναδείχθηκε MVP τελικών και αποτέλεσε πολύτιμο γρανάζι στη μηχανή του Γκόλντεν Στέιτ τα τελευταία χρόνια.

Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τους Χιτ και η μοίρα τα έφερε ετσι ώστε να κοντραριστεί με την ομάδα που πέρασε τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του.

Οι φίλοι των πολεμιστών τον αποθέωσαν, o Kλέι τον παρουσίαασε, ο Κάρι δεν σταμάτησε να χειροκροτά, ενώ ο ίδιος πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα που με υποστήριζε, μας υποστήριζε, Νιώθω σαν το... σπίτι μου εδώ. Σας ευχαριστώ για την αγάπη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν πιστοί».

