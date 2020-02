Λίλαρντ: Ο πρώτος στην ιστορία του ΝΒΑ με αυτά τα νούμερα! (pic)

Σύμφωνα με το StatMuse ο φυσικός ηγέτης των Μπλέιζερς έχει στα 10 τελευταία ματς 51,5% στα τρίποντα, 51,5% συνολικά στα σουτ εντός παιδιάς και 91,6% στις βολές σκοράροντας τουλάχιστον 40 πόντους κατά μέσο όρο!

Αριθμοί που τον καθιστούν ως τον πρώτο παίκτη στην ιστορία του ΝΒΑ που σε 10 σερί ματς με 40+πόντους κατά μέσο όρο έχει 50%+ στα εντός παιδιάς, 50%+ στα τρίποντα και 90%+ στις βολές!

Απίστευτος Dame!

