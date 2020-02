Ντρέιμοντ Γκριν: «Θα κάνω αντιαθλητικό φάουλ στον Ιγκουοντάλα!» (vid)

«Θα το κάνω αντιαθλητικό φάουλ! Το συντομότερο. Μόλις μπορέσω» ήταν η πρώτη του ατάκα μόλις ρωτήθηκε για την επιστροφή του «Ιγκι» στο Όκλαντ και συνέχισε αστειευόμενος: «Θα έχει αξία γιατί θα του μιλάω γι' αυτό σε όλη την υπόλοιπη ζωή μου».

Ο Γκριν είπε επίσης: «Ο Αντρέ είναι αδερφός. Εχουμε μοιραστεί πολλές καλές στιγμές μαζί. Η καλύτερη στιγμή του για μένα είναι όταν κέρδισε το MVP στους τελικούς του ΝΒΑ.»

Draymond Green says he’s going to flagrant foul Andre Iguodala tonight

( @loganmmurdock )

pic.twitter.com/pNpU76Ar7j

— NBA Central (@TheNBACentral) February 10, 2020