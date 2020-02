Εμπίντ: «Προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου, να γίνω καλός μα@@κας» (pic)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Επιτέλους καλή εμφάνιση για τον Εμπίντ, που συνδυάστηκε και με νίκη των Σίξερς, μια νίκη που σταμάτησε το σερί των ηττών. Μετά από ένα τρίποντο που πέτυχε, έκανε μια χειρονομία στον κόσμο να σωπάσει, αλλά είναι διαφορετικά τα πράγματα, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος, μετά το παιχνίδι όπου έδωσε εξηγήσεις.

«Μιλούσα στον εαυτό μου... είμαι νευριασμένος με τον εαυτό μου, είμαι σε απόγνωση, πρέπει να συνεχίσω να προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Δεν με νοιάζει πως δείχνει, απλά παίζω μπάσκετ, ψάχνω τον εαυτό μου, να γίνω καλός μα@@κας».

Embiid explanation when he shushed after the three is that he was “talking to myself...I’m just mad at myself, frustrated, gotta keep trying to get better every single play”

“I don’t care how it looks, I’m just playing basketball, getting back to myself, being a good asshole”

— Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) February 10, 2020