Η ιστορία του ΝτεΆντρε Άρνολντ έγινε viral πριν από λίγο καιρό, διότι το σχολείο του τού είπε πως θα τον αποβάλλει, εάν δεν ξεφορτωθεί τα ράστα μαλλιά του, καθώς δεν συμβαδίζει με το dress code του.

Εξαιτίας αυτού, ο ίδιος δεν πάτησε στα μαθήματά του τις τελευταίες εβδομάδες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Το σχολείο του έχει συγκεκριμένο «κώδικα ντυσίματος», ο οποίος επιβάλλει συγκεκριμένο μάκρος σε φούστες και σορτς, αλλά και σε μαλλιά. Το Barbers Hill High School δεν έχει θέμα με τα ράστα, αρκεί αυτά να φτάνουν μέχρι τα φρύδια ή τα αυτιά και να μην ξεπερνούν το λαιμό.

Τα ράστα του Άρνολντ φτάνουν πιο κάτω από τον ώμο, αν και προσπαθεί να τα μαζεύει με διάφορους τρόπους. Μέχρι στιγμής δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, αλλά μετά το break που έκανε το σχολείο του τον Δεκέμβριο, ειδοποιήθηκε πως θα πρέπει να τα κόψει, αλλιώς θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Δεν τού απαγορεύθηκε να παρακολουθεί τα μαθήματά του, αλλά τού είπαν πως είναι πιθανό να αποβληθεί και δεν θα μπορέσει να παραστεί στην αποφοίτησή του, αν δεν συμμορφωθεί. Θα μπορεί να αποφοιτήσει, απλά δεν θα ζήσει την όλη στιγμή μεγαλοπρεπώς με την οικογένειά του, όπως οι συμμαθητές του.

Τα ράστα μαλλιά ανήκουν στην κουλτούρα της οικογένειας του ΝτεΆντρε, αφού ο πατέρας του είναι από την Τρινιντάτ, με την μητέρα του, Σάντι Άρνολντ, να λέει στο «CNN»: «Εκείνος διαλέγει την ταυτότητά του και δεν θα έπρεπε να διαχωρίζεται. Δεν λες στα κορίτσια να μην έχουν κοντά μαλλιά. Είναι πολύ πιο σπουδαίο από τον ΝτεΆντρε».

Στο σχολείο γίνονται μερικές εξαιρέσεις, όταν αυτές αφορούν ιατρικούς ή θρησκευτικούς λόγους, αρκεί να συμπληρωθεί μια φόρμα αίτησης. Όταν η μητέρα του ΝτεΆντρε το έκανε πριν από λίγες ημέρες αυτό, ρωτήθηκε γιατί το άργησε και απάντησε πως δεν ήξερε γι' αυτή την αίτηση.

Η ιστορία του πήρε μεγάλη έκταση, με αρκετό κόσμο να χαρακτηρίζει την πολιτική του σχολείου «ρατσιστική». Μετά το σάλο που προκλήθηκε, το σχολείο τόνισε πως ποτέ δεν τού είπε πως θα τον αποβάλλει και δεν τον απέκλεισε από τα μαθήματα.

Ο ΝτεΆντρε βρήκε, πάντως, έναν μεγάλο σύμμαχο, καθώς ο Ντουέιν Ουέιντ, υπέρμαχος της διαφορετικότητας, τον πήρε μαζί του στα Όσκαρ, δείχνοντας πως η εμφάνισή του είναι αποδεκτή σε ένα τόσο κοσμικό και μεγάλο γεγονός. Μάλιστα, η γυναίκα του, Γκάμπριελ Γιούνιον, έκανε κι αυτή τα μαλλιά της ράστα κι έδωσε το «παρών» στην λαμπερή απονομή των 92ων βραβείων. Οι άνθρωποι της ταινίας «Hair Love», που πήρε το Όσκαρ για την καλύτερη animated ταινία μικρού μήκους, στάθηκαν επίσης στο πλευρό του 18χρονου μαθητή.

A couple months ago DeAndre Arnold's story went viral after he was told to cut his dreadlocks or face suspension

Tonight @DwyaneWade and @itsgabrielleu are bringing him to the Oscars pic.twitter.com/2cJ78Hg7TB

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2020