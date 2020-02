Σεθ Κάρι: Ξεπέρασε τον Στεφ, κορυφαίος τριποντέρ στο ΝΒΑ! (pic & vid)

Το έκανε το θαύμα του ο Σεθ Κάρι.

Πλέον ο γκαρντ των Μάβερικς σουτάρει με 43.6% τρίποντα στην καριέρα του στο ΝΒΑ, κάτι που σημαινει πως έχει καλύτερο ποσοστό από τον διάσημο αδερφό του και κάτοχο 3 πρωταθλημάτων, Στεφ Κάρι.

Ο ηγέτης των Ουόριορς έχει 43.5% πίσω από την γραμμή στην καριέρα του και τρώει έστω και οριακά τη σκόνη του αδερφού του. Eπίσης έχει το κορυφαίο ποσοστό στη λίγκα ανάμεσα στους εν ενεργεία παίκτες.

Seth Curry (26 PTS) goes 6-8 from 3-point land and passes his brother, Steph, to become 1st in career 3P% (43.6%) among active players! pic.twitter.com/8Vnf8wD2B1

— NBA (@NBA) February 9, 2020