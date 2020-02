NBA All Star Game: Καλύτερη η Team Giannis ή η Team Lebron; (poll)

Ακόμα μια χρονιά οι δύο αρχηγοί βρέθηκαν στις καρέκλες του και κλήθηκαν να πάρουν... σοβαρές αποφάσεις για την ομάδα που θα δημιουργήσουν για το φετινό All Star Game που γίνεται στο Σικάγο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ΛεΜπρον Τζέιμς είναι και φέτος οι αρχηγοί των δύο ομάδων, με τον «Βασιλιά» να επιλέγει πρώτος, αφού ήταν πρώτος σε ψήφους συνολικά, ενώ ο Έλληνας σταρ επέλεξε πρώτος αναπληρωματικούς και η θέση του Μίντλετον ως πρώτη επιλογή ήταν... καπαρωμένη.

Η πρώτη επιλογή του ΛεΜπρον ήταν ο συμπαίκτης του Άντονι Ντέιβις, ενώ του Γιάννη ο Εμπίντ, αφού τον ήθελε στην ομάδα του και σχολίασε ότι πέρυσι τον πήρε δεύτερο. Οι δύο νεαροί Ντόντσιτς και Γιανγκ κατέληξαν σε ΛεΜπρον και Αντετοκούνμπο αντίστοιχα, ενώ οι επιλογές συνεχίστηκαν με ανατροπές και αστεία σχόλια, όπως αυτό που έγινε για τον Τζέιμς Χάρντεν, που επιλέχθηκε από τον άσο του Λος Άντζελες προτελευταίος.

Αν κρίνουμε από τα σχόλια στο διαδίκτυο η ομάδα του Γιάννη δεν έχει πάρει και τις... καλύτερες κριτικές, αφού μάλλον φαντάζει ως πιο... αμυντική και σκληρή, σε αντίθεση με όλο το ταλέντο που έχει μαζέψει ο «Βασιλιάς» στην δική του και δείχνει έτοιμη για θέαμα και σκορ.

Όλα αυτά είναι ωραία για να τα συζητάμε, αλλά στο τέλος οι απαντήσεις θα δοθούν στο παρκέ και το θέαμα αναμένεται και πάλι μοανδικό.

Team Giannis: Τζοέλ Εμπίιντ, Πασκάλ Σιακάμ, Κέμπα Γουόκερ, Τρέι Γιανγκ, Κρις Μίντλετον, Μπαμ Αντεμπάγιο, Ρούντι Γκομπέρτ, Τζίμι Μπάτλερ, Κάιλ Λόουρι, Μπράντον Ίνγκραμ, Ντόνοβαν Μίτσελ

Team LeBron: Άντονι Ντέιβις, Καουάι Λέοναρντ, Λούκα Ντόντσιτς, Τζέιμς Χάρντεν, Νταμιάν Λίλαρντ, Μπεν Σίμονς, Νίκολα Γιόκιτς, Τζέισον Τέιτουμ, Κρις Πολ, Ράσελ Ουέστμπρουκ, Ντομάντας Σαμπόνις

The 2020 #NBAAllStar #TeamLeBron & #TeamGiannis rosters as drafted by @KingJames and @Giannis_An34! pic.twitter.com/zV0w37TgDN

— NBA (@NBA) February 7, 2020