ΝΒΑ All-Star Game: Αυτούς διάλεξαν Γιάννης και ΛεΜπρόν (pics & vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκαναν τις επιλογές τους για τις ομάδες τους στο All-Star Game 2020. Τόσο ο Γιάννης, όσο και ο ΛεΜπρόν επέλεξαν από τους starters ο πρώτος παίκτες μόνο από την Ανατολή και ο δεύτερος μόνο από την Δύση με αποτέλεσμα να έχουμε τουλάχιστον στις αρχικές πεντάδες All-Star όπως γινόταν μέχρι και πριν 4 χρόνια!

Όπως ήταν φυσικό κι επόμενο, ο ΛεΜπρόν πήρε τον συμπαίκτη του Άντονι Ντέιβις και ο Γιάννης τον συμπαίκτη του Κρις Μίντλετον. Στα αξιοσημείωτα είναι πως ο Χάρντεν ήταν η τελευταία επιλογή του ΛεΜπρόν από τους starters, όπως και το γεγονός πως ο Λούκα Ντόντσιτς θα είναι συμπαίκτης του «Βασιλιά» καθώς τον... πρόλαβε από τον Γιάννη!

Team Giannis: Τζοέλ Εμπίιντ, Πασκάλ Σιακάμ, Κέμπα Γουόκερ, Τρέι Γιανγκ, Κρις Μίντλετον, Μπαμ Αντεμπάγιο, Ρούντι Γκομπέρτ, Τζίμι Μπάτλερ, Κάιλ Λόουρι, Μπράντον Ίνγκραμ, Ντόνοβαν Μίτσελ

Team LeBron: Άντονι Ντέιβις, Καουάι Λέοναρντ, Λούκα Ντόντσιτς, Τζέιμς Χάρντεν, Νταμιάν Λίλαρντ, Μπεν Σίμονς, Νίκολα Γιόκιτς, Τζέισον Τέιτουμ, Κρις Πολ, Ράσελ Ουέστμπρουκ, Ντομάντας Σαμπόνις

The 2020 #NBAAllStar #TeamLeBron & #TeamGiannis rosters as drafted by @KingJames and @Giannis_An34! pic.twitter.com/zV0w37TgDN

— NBA (@NBA) February 7, 2020