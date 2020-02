«Βόμβα» Ράσελ στους Τίμπεργουλβς και Ουίγκινς στους Ουόριορς! (pic)

Έπεσε η βόμβα λίγες ώρες πριν το trade deadline.

Οι Ουόριορς έστειλαν τον Ντ'Αντζελο Ράσελ στη Μινεσότα και πήραν τον Άντριου Ουίγκινς, ένα πικ πρώτου γύρου του 2021 και ένα πικ δευτέρου γύρου του 2022.

Eπιπλέον από Γκόλντεν Στέιτ έφυγαν και οι Έβανς και Σπέλμαν που πλέον θα παίζουν στους λύκους.

Ο Ράσελ διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον σταρ των Τίμπεργουλβς, Καρλ-Άντονι Τάουνς. Tάουνς και Ράσελ ήταν Νο.1 και Νο.2 στο draft του 2015.

Εδώ και καιρό οι Ουόριορς έψαχναν τρόπο να ανταλλάξουν τον Ράσελ και πλέον όταν επιστρέψουν οι τραυματίες Κάρι-Τόμπσον θα έχουν μια εξαιρετική 4άδα με Κάρι, Κλέι, Ουίγκινς και Γκριν.

O Ράσελ έχει 23,6 πόντους, 6,2 ασίστ και 3,7 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ ο Ουίγκινς έχει 22,4 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020