Πήραν Κράουντερ οι Χιτ, στους Γκρίζλις ο Ουέιτερς! (pics)

Ασταμάτητοι είναι οι Χιτ!

Το Μαϊάμι απέκτησε και τον Τζέι Κράουντερ, ο οποίος ήταν μέρος της συμφωνίας που έστειλε τον Ιγκουοντάλα στην ομάδα του Σποέλστρα. Φέτος ο Κράουντερ είχε 9.9 πόντους και 6.2 ριμπάουντ ανά ματς.

Μαζί του στους Χιτ μετακόμισε και ο Σάλομον Χιλ, ενώ στους Γκρίζλις θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ουέιτερς, μαζί με τον Τζόνσον και τον Ουίνσλοου.

Για την απόκτηση του Ντανίλο Γκαλινάρι δεν έχει βρεθεί ακόμα η χρυσή τομή.

