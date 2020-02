Νικς: Θέλουν τον ατζέντη των Καρμέλο-Εμπίντ για πρόεδρο! (pic)

Τον αντικαταστάστη του Στιβ Μιλς ψάχνουν οι Νικς, οι οποίοι θέλουν να τελειώνουν με την υπόθεση του νέου προέδρου.

Σύμφωνα με το ESPN, η ομάδα από τη Νέα Υόρκη σχεδιάζει να δώσει τη θέση του προέδρου στον Λίον Ρόουζ που είναι ατζέντης παικτών. Ο ιδιοκτήτης Τζέιμς Ντόλαν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα των Ουόριορς και των Λέικερς με τους Μπομπ Μάιερς και Ρομπ Πελίνκα

Ο Ρόουζ είναι ένα εκ των κορυφαίων ατζέντηδων στο μπάσκετ για δεκαετίες, ενώ πελάτες του είναι ο Εμπίντ, ο Πολ, ο Μπούκερ , ο Τάουνς, ο Καρμέλο και ο Κούζμα. Παλιά έκανε δουλειές με τους ΛεΜπρόν και Άιβερσον.

The Knicks plan to make CAA player agent Leon Rose the franchise's next President, league sources tell ESPN.

