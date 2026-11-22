Xάουαρντ: «Το 2011 είπα στους Μάτζικ να μην πάρουν Κάρι, ηλιθιότητα και το μετανιώνω»
Ο Στεφ Κάρι αποτελεί θρύλο των Γουόριορς πλέον. Κορυφαίους σουτέρ της ιστορίας, μέσα στους 10 σπουδαίοτερους ever στη λίγκα και από τους 2-3 παίκτες που μπορούν να καυχιούνται ότι άλλαξαν το άθλημα.
Οι... πολεμιστές πήραν μια δύσκολη απόφαση στο παρελθόν στο δίλημα Κάρι ή Μόντα Έλις, επιλέγοντας να χτίσουν στον πρώτο, κάτι που τελικά τους δικαίωσε. Πάντως η ιστορία μπορεί να ήταν διαφορετική και να πήγαινε στους Μάτζικ, αν δεν υπήρχε ο Ντουάιτ Χάουαρντ. Ναι, καλά διαβάσατε!
Ο παλιός σέντερ του Ορλάντο ανέφερε 2011, η διοίκηση των Μάτζικ ήρθε σ’ αυτόν με μια πρόταση ανταλλαγής για τον Στεφ Κάρι, αλλά την απέρριψε και αυτό τον στοιχειώνει ακόμα μέχρι σήμερα.
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«Ήθελα τον Μοντ Έλις και οι Μάτζικ ήθελαν τον Στεφ. Είπα όχι επειδή δεν ήξερα ότι ο Στεφ θα γινόταν ένας από τους καλύτερους σουτέρ στον κόσμο. Ηλίθιο. …Το μετανιώνω.», παραδέχθηκε ο Ντουάιτ.
cover photo: Basketball Forever
Dwight Howard says in 2011, Orlando’s front office came to him with a trade for Steph Curry, but he shut it down and it still haunts him to this day 🤯 “I wanted Monte Ellis and the Magic wanted Steph. I said no because I didn’t know Wardell was going to be one of the greatest shooters in the world.” Dwight added, “Stupid. …I regret it.” (via Casey Keirnan)— Basketball Forever (@bballforever_) November 22, 2026
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