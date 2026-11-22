Το 2011 οι Μάτζικ είχαν βάλει στο... μάτι τον Στεφ Κάρι, αλλά ο Ντουάιτ Χάουαρντ τους απέτρεψε και τώρα το μετανιώνει.

Ο Στεφ Κάρι αποτελεί θρύλο των Γουόριορς πλέον. Κορυφαίους σουτέρ της ιστορίας, μέσα στους 10 σπουδαίοτερους ever στη λίγκα και από τους 2-3 παίκτες που μπορούν να καυχιούνται ότι άλλαξαν το άθλημα.

Οι... πολεμιστές πήραν μια δύσκολη απόφαση στο παρελθόν στο δίλημα Κάρι ή Μόντα Έλις, επιλέγοντας να χτίσουν στον πρώτο, κάτι που τελικά τους δικαίωσε. Πάντως η ιστορία μπορεί να ήταν διαφορετική και να πήγαινε στους Μάτζικ, αν δεν υπήρχε ο Ντουάιτ Χάουαρντ. Ναι, καλά διαβάσατε!

Ο παλιός σέντερ του Ορλάντο ανέφερε 2011, η διοίκηση των Μάτζικ ήρθε σ’ αυτόν με μια πρόταση ανταλλαγής για τον Στεφ Κάρι, αλλά την απέρριψε και αυτό τον στοιχειώνει ακόμα μέχρι σήμερα.

«Ήθελα τον Μοντ Έλις και οι Μάτζικ ήθελαν τον Στεφ. Είπα όχι επειδή δεν ήξερα ότι ο Στεφ θα γινόταν ένας από τους καλύτερους σουτέρ στον κόσμο. Ηλίθιο. …Το μετανιώνω.», παραδέχθηκε ο Ντουάιτ.

cover photo: Basketball Forever