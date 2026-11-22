Μπρίτζες: Ο τιμωρός των Μπλέιζερς, δεύτερο buzzer beater νίκης μέσα σε 1.5 χρόνο
Ματσάρα έγινε στη Νέα Υόρκη μεταξύ των Νικς και των Μπλέιζερς. Η ομάδα από το Μεγάλο Μήλο έδειχνε να ελέγχει το ματς, αφού το ημίχρονο ήταν στο 66-43. Όμως το Πόρτλαντ επέστρεψε και πέρασε μπροστά με 94-96, μέχρι να πει την τελευταία λέξη ο Μάικαλ Μπρίτζες και με τριποντάρα στην εκπνοή να κάνει το 97-96.
Από εδώ και πέρα το Πόρτλαντ θα βλέπει Μπρίτζες και θα τρέμει γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που τους εκτελεί στο τέλος. Το είχε κάνει και τον Μάρτη του 2025 με τρίποντο από την κορυφή at the buzzer για το 114-113 της Νέα Υόρκης.
Μπορεί να έχει τον χειρότερο μέσο όρο της καριέρας του στο σκοράρισμα φέτος (7.8 πόντους ανά ματς), αλλά και στην ευστοχια στα τρίποντα (32.7%), αλλά πάντα βρίσκει τον τρόπο να πληγώσει το Πόρτλαντ
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3/12/25: Mikal Bridges AT THE BUZZER vs Portland 11/21/26: Mikal Bridges AT THE BUZZER vs Portland #NewYorkForever https://t.co/12nBkHpOCj— 🏆 KNICKS FILM SCHOOL 🏆 (@KnickFilmSkool) November 22, 2026
Mikal Bridges knows something about buzzer beaters vs. the Blazers https://t.co/60mth9yEWh— Marshall Green (@MarshallGreen_) November 22, 2026
Mikal Bridges gets the iconic “double bang” from Mike Breen for his buzzer-beater to defeat the Trail Blazers ‼️ 🎥 @NBA https://t.co/YiuR2CE2MK— The Athletic (@TheAthletic) November 22, 2026
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