O Mάικαλ Μπρίτζες το έκανε ξανά κόντρα στους Μπλέιζερς και πλέον έχει δύο buzzer beater νίκης μέσα σε 1.5 χρόνο απέναντι στο Πόρτλαντ.

Ματσάρα έγινε στη Νέα Υόρκη μεταξύ των Νικς και των Μπλέιζερς. Η ομάδα από το Μεγάλο Μήλο έδειχνε να ελέγχει το ματς, αφού το ημίχρονο ήταν στο 66-43. Όμως το Πόρτλαντ επέστρεψε και πέρασε μπροστά με 94-96, μέχρι να πει την τελευταία λέξη ο Μάικαλ Μπρίτζες και με τριποντάρα στην εκπνοή να κάνει το 97-96.

Από εδώ και πέρα το Πόρτλαντ θα βλέπει Μπρίτζες και θα τρέμει γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που τους εκτελεί στο τέλος. Το είχε κάνει και τον Μάρτη του 2025 με τρίποντο από την κορυφή at the buzzer για το 114-113 της Νέα Υόρκης.

Μπορεί να έχει τον χειρότερο μέσο όρο της καριέρας του στο σκοράρισμα φέτος (7.8 πόντους ανά ματς), αλλά και στην ευστοχια στα τρίποντα (32.7%), αλλά πάντα βρίσκει τον τρόπο να πληγώσει το Πόρτλαντ

3/12/25: Mikal Bridges AT THE BUZZER vs Portland 11/21/26: Mikal Bridges AT THE BUZZER vs Portland #NewYorkForever https://t.co/12nBkHpOCj November 22, 2026

Mikal Bridges knows something about buzzer beaters vs. the Blazers https://t.co/60mth9yEWh — Marshall Green (@MarshallGreen_) November 22, 2026