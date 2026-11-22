Oι Νικς πήραν το θρίλερ από τους Μπλέιζερς με 97-96, αφού ο Μάικαλ Μπρίτζες λύτρωσε τη Νέα Υόρκη με νικητήριο καλάθι.

Ματσάρα έγινε στη Νέα Υόρκη μεταξύ των Νικς και των Μπλέιζερς. Η ομάδα από το Μεγάλο Μήλο έδειχνε να ελέγχει το ματς, αφού το ημίχρονο ήταν στο 66-43. Όμως το Πόρτλαντ επέστρεψε και με δύο βολές του Άβντια έκανε το 94-96, 3 δευτερόλεπτα για το τέλος.

Όμως την τελευταία λέξη την είπε ο Μάικαλ Μπρίτζες αφού με τριποντάρα στην εκπνοή έκανε 97-96, τρελαίνοντας τον κόσμο της Νέας Υόρκης που έχει ζήσει πολλές όμορφες στιγμές τους τελευταίους μήνες.

Πρώτος σκόρερ για τη Νέα Υόρκη ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ο Κλίνγκαν είχε 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ.