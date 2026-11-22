Νικς - Μπλέιζερς 97-96: Μπρίτζες for the win και τέζα το Πόρτλαντ
Ματσάρα έγινε στη Νέα Υόρκη μεταξύ των Νικς και των Μπλέιζερς. Η ομάδα από το Μεγάλο Μήλο έδειχνε να ελέγχει το ματς, αφού το ημίχρονο ήταν στο 66-43. Όμως το Πόρτλαντ επέστρεψε και με δύο βολές του Άβντια έκανε το 94-96, 3 δευτερόλεπτα για το τέλος.
Όμως την τελευταία λέξη την είπε ο Μάικαλ Μπρίτζες αφού με τριποντάρα στην εκπνοή έκανε 97-96, τρελαίνοντας τον κόσμο της Νέας Υόρκης που έχει ζήσει πολλές όμορφες στιγμές τους τελευταίους μήνες.
Πρώτος σκόρερ για τη Νέα Υόρκη ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ο Κλίνγκαν είχε 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
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THIS ANGLE OF MIKAL BRIDGES @TISSOT BUZZER-BEATER 🔥 🚨⏰ Everyone Gets 24 (via: @nyknicks) https://t.co/x71EepLmpX— NBA (@NBA) November 22, 2026
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