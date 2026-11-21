Χαμός έχει γίνει στη Γερμανία, μετά από δηλώσεις παράγοντα της Μπάγερν, ο οποίος ανέφερε πως δύσκολα ο Μουσιάλα θα επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν.

Προβληματισμό προκαλούν οι δηλώσεις του Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε για τον Τζαμάλ Μουσιάλα, με τον παράγοντα της Μπάγερν Μονάχου να μην εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επιστροφή του Γερμανού μεσοεπιθετικού στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετώπισε.

Συγκεκριμένα μιλώντας στο Sky Sport Germany, ο Ρουμενίγκε δεν έκρυψε πως η κατάσταση του Γερμανού διεθνούς αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για τους Βαυαρούς. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί εκ νέου στο τραπέζι το συμβόλαιο του Μουσιάλα και να υπάρξουν συζητήσεις για την αναπροσαρμογή των οικονομικών του όρων.

«Για να το πω πολύ απλά, δυστυχώς, όσα γνωρίζουμε δείχνουν ότι θα είναι δύσκολο για εκείνον να φτάσει ξανά στο επίπεδο που έχει δείξει τόσες πολλές φορές μέσα σε αυτό το γήπεδο. Αναμφίβολα έχουμε πλέον ένα πρόβλημα και δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να το ωραιοποιήσουμε. Ωστόσο, θα πρέπει να εξετάσουμε τις επιλογές μας μόνο όταν η κατάσταση το απαιτήσει πραγματικά», ανέφερε αρχικά.

💣💥 Knallharte Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge zu Jamal Musiala (23/🇩🇪). Dieses Interview bei @SkySportDE wird nachhallen … Die Bayern haben offenbar erhebliche Zweifel, dass Musiala wieder zu alter Stärke zurückfindet. „Ganz einfach gesagt: Leider deutet das, was wir wissen, darauf hin, dass es für ihn schwierig werden dürfte, wieder das Niveau zu erreichen, dass er hier in diesem Stadion schon bei so vielen Gelegenheiten gezeigt hat.“ „Wir haben jetzt zweifellos ein Problem, das brauchen wir auch nicht schönzureden. Aber wir sollten uns erst dann Gedanken über unsere Möglichkeiten machen, wenn die Situation es tatsächlich erfordert.“ Über eine mögliche Vertragsanpassung und demnach Gehaltsreduzierung: „Wir müssten mit seiner Familie, dem Spieler selbst und seiner Agentur sprechen. Denn unter diesen Umständen wären solche Summen schlichtweg finanziell nicht mehr zu rechtfertigen – bei allem Respekt.“ November 20, 2026

Τέλος όσον αφορά τα χρήματα οι δηλώσεις του έγιναν viral, καθώς ο ισχυρός άνδρας των Βαυαρών είπε οτι ο 23χρονος χαφ δεν... αξίζει τα λεφτά του:«Θα πρέπει να μιλήσουμε με την οικογένειά του, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και με το γραφείο που τον εκπροσωπεί. Διότι, υπό αυτές τις συνθήκες, τέτοια χρηματικά ποσά δεν θα μπορούσαν πλέον να δικαιολογηθούν από οικονομικής πλευράς, με όλο τον σεβασμό».

Θυμίζουμε πως ο Γερμανός χαφ φέτος έχει αγωνιστεί πέντε φορές με τη φανέλα των Γερμανών, με τον τραυματισμό που αποκόμισε στον οπίσθιο μηριαίο να τον έχει αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης απο τον Σεπτέμβριο και επέστρεψε πρόσφατα στις προπονήσεις