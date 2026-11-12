Κάρι: Εκτός για δύο εβδομάδες, θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του
«Παγωμάρα» προκάλεσε στους Γουόριορς η αποχώρηση του Στεφ Κάρι από την αναμέτρηση κόντρα στους Ρόκετς.
Ο Αμερικανός σούπερ σταρ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία η οποία έδειξε ότι υπέστη ρήξη λοξής κοιλιακής χώρας και θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του σε δύο εβδομάδες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των Γουόριορς:
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ:
Ο γκαρντ των Golden State Warriors, Stephen Curry, ο οποίος αποχώρησε από τον χθεσινοβραδινό αγώνα με το Χιούστον 6:25 λεπτά πριν την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου λόγω τραυματισμού, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία χθες το βράδυ. Η μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε ότι ο Curry έχει ρήξη λοξής κοιλιακής χώρας. Θα επανεκτιμηθεί σε δύο (2) εβδομάδες».
INJURY UPDATE: Golden State Warriors guard Stephen Curry, who exited last night’s game at Houston with 6:25 remaining in the first quarter due to injury, underwent an MRI last night. The MRI confirmed that Curry has an oblique abdominal tear. He will be reevaluated in two (2) weeks.— Golden State Warriors (@warriors) November 12, 2026
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