Κάρι: Εκτός για δύο εβδομάδες, θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του

Κάρι: Εκτός για δύο εβδομάδες, θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του

Παναγιώτης Αρταβάνης
Κάρι: Εκτός για δύο εβδομάδες, θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του
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Ο Στεφ Κάρι αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για δύο εβδομάδας, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση των Γουόριορς κόντρα στους Ρόκετς. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

«Παγωμάρα» προκάλεσε στους Γουόριορς η αποχώρηση του Στεφ Κάρι από την αναμέτρηση κόντρα στους Ρόκετς.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία η οποία έδειξε ότι υπέστη ρήξη λοξής κοιλιακής χώρας και θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του σε δύο εβδομάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Γουόριορς:

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ:

Ο γκαρντ των Golden State Warriors, Stephen Curry, ο οποίος αποχώρησε από τον χθεσινοβραδινό αγώνα με το Χιούστον 6:25 λεπτά πριν την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου λόγω τραυματισμού, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία χθες το βράδυ. Η μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε ότι ο Curry έχει ρήξη λοξής κοιλιακής χώρας. Θα επανεκτιμηθεί σε δύο (2) εβδομάδες».

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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