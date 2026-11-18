Γουόριορς: Πιθανό να δώσουν Μπάτλερ και Γκριν
Η σεζόν στο NBA δεν έχει εκκινήσει και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ή τουλάχιστον με τον τρόπο που συνήθιζαν τα τελευταία χρόνια οι κυριαρχικοί Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Το franchise του Σαν Φρανσίσκο είναι στην ένατη θέση της δυτικής περιφέρειας της λίγκας, με οκτώ νίκες και έξι ήττες, ενώ το μπάσκετ που παρουσιάζουν είναι μακριά από τη θελκτική εικόνα του πρόσφατου παρελθόντος.
Σύμφωνα με τον Μαρκ Σπίαρς του «ESPN», ο οργανισμός αναμένεται να κινηθεί πολύ δυναμικά στην αγορά ενόψει του «trade deadline» και θα επιδιώξει ένα μεταγραφικό... μπαμ. Προκειμένου να επιτευχθεί το εν λόγω εγχείρημα, δεν αποκλείεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ να «θυσιαστούν» οι Τζίμι Μπάτλερ και Ντρέιμοντ Γκριν.
REPORT: The Warriors are expected to be aggressive at the trade deadline, with Draymond Green and Jimmy Butler among the potential surprises, per @MarcJSpears 👀 https://t.co/R2BiSE0Alj— Jimmy Butler Muse (@ButlerlllMuse) November 17, 2026
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