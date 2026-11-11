Συναγερμός έχει σημάνει στο NBA για το συμβόλαιο του Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ με τους Μιλγουόκι Μπακς, με τη λίγκα να ξεκινά έρευνα για πιθανή παραβίαση των κανονισμών του salary cap.

Μία νέα υπόθεση που θυμίζει έντονα εκείνη των Λος Άντζελες Κλίπερς με τον Καουάι Λέοναρντ απειλεί να προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στο NBA, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστές τους Μιλγουόκι Μπακς. Η λίγκα εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η ομάδα του Ουισκόνσιν συμφώνησε με τον Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ για τετραετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 64 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το συγκεκριμένο deal προκάλεσε αρκετά ερωτήματα, καθώς ήρθε μετά από μία απογοητευτική αγωνιστική χρονιά για τον 27χρονο γκαρντ, ο οποίος είχε περιορισμένη συνεισφορά στην απόδοση των Μπακς. Η έρευνα του NBA αφορά το ενδεχόμενο να υπήρξε συμφωνία που παραβιάζει τους κανονισμούς του salary cap, με τις πιθανές συνέπειες να είναι ιδιαίτερα βαριές για το Μιλγουόκι.

Ο Τρεντ Τζούνιορ αγωνίστηκε σε 65 παιχνίδια την περασμένη σεζόν, έχοντας κατά μέσο όρο 8,1 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 21,2 λεπτά συμμετοχής. Πρόκειται για τη χαμηλότερη παραγωγικά του επίδοση σε επίπεδο πόντων από την rookie χρονιά του στο NBA, ενώ και το 38,7% στα σουτ εντός παιδιάς αποτέλεσε το χειρότερο ποσοστό του από την πρώτη του σεζόν στη λίγκα. Παρά τα συγκεκριμένα δεδομένα, οι Μπακς αποφάσισαν να επενδύσουν πάνω του 64 εκατομμύρια δολάρια για τέσσερα χρόνια, δηλαδή 16 εκατομμύρια ετησίως.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ιστορικό των προηγούμενων συμφωνιών του παίκτη με το Μιλγουόκι. Ο Τρεντ εντάχθηκε στους Μπακς το 2024, υπογράφοντας συμβόλαιο με τις ελάχιστες αποδοχές που προβλέπονται από τους κανονισμούς. Στη συνέχεια συμφώνησε σε διετές deal ύψους 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων, πριν απορρίψει την player option και βγει ξανά στην αγορά των free agents. Οι δύο διαδοχικές συμφωνίες τού έδωσαν στους Μπακς τη δυνατότητα να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο ακόμη και αν ξεπερνούσαν το διαθέσιμο όριο του salary cap. Μάλιστα, ο ατζέντης του είναι ο Ριτς Πολ, ο οποίος εκπροσωπεί και ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του NBA, μεταξύ των οποίων και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Οι πιθανές επιπτώσεις για τους Μπακς δεν περιορίζονται σε ένα χρηματικό πρόστιμο. Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση των κανονισμών, η ομάδα κινδυνεύει με αφαίρεση επιλογών από μελλοντικά draft, ενώ δεν αποκλείονται και οι αναστολές καθηκόντων για μέλη της διοίκησης. Το ζήτημα σχολιάστηκε εκτενώς και στο podcast «The Hoop Collective» του ESPN, με τους Μπράιαν Γουίντχορστ, Τιμ ΜακΜάχον και Μπόμπι Μαρκς να αναλύουν τις διαστάσεις της υπόθεσης.

Ο Γουίντχορστ στάθηκε ιδιαίτερα στη θέση του general manager Τζον Χορστ, ο οποίος ενδέχεται να βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση ανάλογα με την έκβαση της έρευνας. «Δεν θέλω να χάσει κανείς τη δουλειά του, αλλά ο Τζον Χορστ βρίσκεται μπροστά σε μία καταστροφική κατάσταση. Όποιος σκεφτεί να αναλάβει τη θέση του, εφόσον αυτή αδειάσει, θα πρέπει να διαχειριστεί αυτή την υπόθεση. Όλοι στη λίγκα περιμένουν ότι στην περίπτωση του Γκάρι Τρεντ θα διαπιστωθεί παραβίαση των κανονισμών. Αν αυτό δεν συμβεί, θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.