Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Ο Λετονός σταρ αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση εξηγώντας ότι το σώμα του δεν ανταποκρίθηκε όπως θα ήθελε με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει άλλο την καριέρα του.

Άλλωστε είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στο παρελθόν και μάλιστα αντιμετωπίζοντας πολύ σοβαρούς τραυματισμούς.

Συνολικά αγωνίστηκε σε 533 ματς κανονικής περιόδου στην καριέρα του με τις φανέλες των Νικς, Μάβερικς, Γουίζαρντς, Σέλτικς, Χοκς και Γουόριορς, έχοντας κατά μέσο όρο 19.5 πόντους, 7.6 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ ανά 30 λεπτά συμμετοχής.

Το μήνυμα του Πορζίνγκις

«Αυτή τη σεζόν ανυπομονούσα πραγματικά να πορευτώ μαζί με αυτή την ομάδα, αλλά καθώς δυνάμωσα τους ρυθμούς προπόνησης, το σώμα μου δεν ανταποκρίθηκε όπως είχα προβλέψει.

Είμαι καλά στην υγεία μου, αλλά γνωρίζω τι χρειάζεται και δεν βρίσκομαι στο σημείο που θέλω για να αποδώσω στο επίπεδο που απαιτώ από τον εαυτό μου.

Σε αυτό το σημείο, έχω πάρει την απόφαση να δώσω προτεραιότητα στην υγεία μου και να αποχωρήσω από το άθλημα που αγαπώ. Σε αυτή την κατάσταση, θέλω να δείξω τον μέγιστο σεβασμό στους Golden State Warriors και να συνεργαστώ μαζί τους για να βρούμε μια λύση που βγάζει νόημα.

Είμαι ευγνώμων στην οικογένειά μου και στους δικούς μου ανθρώπους που ήταν πάντα δίπλα μου.

Θερμές ευχαριστίες σε όλους σας για τη στήριξη.

Συνεχίζουμε μπροστά και ψηλά.»