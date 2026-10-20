Γκάλης Vs Τζόρνταν: Όταν οι Θεοί του μπάσκετ βρέθηκαν στο ίδιο παρκέ

Κι όμως. Νίκος Γκάλης και Μάικλ Τζόρνταν είχαν τεθεί αντιμέτωποι πριν από 43 χρόνια στο «Αλεξάνδρειο» της Θεσσαλονίκης. Ήταν 20 Οκτωβρίου 1983 όταν οι «Θεοί του μπάσκετ» των δύο Ηπείρων είχαν διασταυρώσει τα ξίφη τους...

Οι παλιοί το θυμούνται. Το αναπολούν. Το συζητούν. Το νοσταλγούν. Το βάζουν στο YouTube και το βλέπουν. Ή το ξαναβλέπουν εάν προτιμάτε.

Οι νέοι το έχουν ακούσει. Το έχουν διαβάσει. Το έχουν, ενδεχομένως, παρακολουθήσει πεταχτά σε κάποιο προτεινόμενο βίντεο στην αντίστοιχη πλατφόρμα.

Όσο απίστευτο και αν μπορεί να ακούγεται ακόμα και σήμερα, είχε συμβεί. Ο 26χρονος -τότε- Νίκος Γκάλης είχε αντιμετωπίσει τον 20χρονο -τότε- Μάικλ Τζόρνταν. Οι δύο κορυφαίοι μπασκετμπολίστες που είδαν η Ευρώπη και η Αμερική. Αν και ο «Air» αποτέλεσε τον G.O.A.T. στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ.

Ήταν, λοιπόν, 20 Οκτωβρίου 1983, όταν ο μεγάλος Μάικλ Τζόρνταν είχε πατήσει στο «Αλεξάνδρειο» προκειμένου να αντιμετωπίσει την Εθνική Ελλάδας και τον Νίκο Γκάλη στο πλαίσιο του τουρνουά «Δημήτρεια». Η Εθνική μας είχε γνωρίσει την ήττα από το πανεπιστήμιο του Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος είχε πετύχει σε εκείνο το παιχνίδι 34 πόντους, ενώ ο Νίκος Γκάλης είχε τελειώσει το παιχνίδι με άλλους 24 πόντους.

«Είναι ένας πλήρης παίκτης. Δεν περίμενα να δω έναν τέτοιο σκόρερ από την Ευρώπη» είχε πει ο Τζόρνταν για τον «γκάνγκστερ» του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το βίντεο που υπάρχει στο youtube και είναι πραγματικός... θησαυρός, δεν ήταν στο πλαίσιο τηλεοπτικής μετάδοσης, αλλά από ερασιτεχνική κάμερα και τα πλάνα προορίζονταν αποκλειστικά για το αρχείο του προπονητή του Νορθ Καρολάινα, Ντιν Σμιθ!

Στην ιστορία είχε περάσει και η ατάκα του Σακελλαρίου, ο οποίος εικάζεται να είπε μετά το τέλος: «Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ είδα το νούμερο του παπουτσιού του. Φοράει 47» τονίζοντας ότι ο Μάικλ Τζόρνταν είχε... περάσει από πάνω του!

ΕΛΛΑΔΑ: Γκάλης 24, Ανδρίτσος 16, Σακελλαρίου 2, Κοκολάκης 20, Κατσούλης 10, Σταυρόπουλος 2, Ρωμανίδης 2, Καρατζουλίδης 4, Φιλίππου 1, Μάλλαχ 2, Σκροπολίθας, Αγιασωτέλης.

ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΪΝΑ: Πίτερσον 4, Τζόρνταν 34, Χιλ 8, Τόμπσον 8, Πέρκινς 14, Μπραντ Ντόχερτι 14, Ματ Ντόχερτι 7, Εξουμ 4, Μάρτιν 4, Σμιθ.