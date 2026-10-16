Άιβερσον: «Θα αντάλλασα όλα όσα έχω κατακτήσει στην καριέρα μου για ένα πρωτάθλημα»
Είναι ένας εκ των πιο θεαματικών παικτών στην ιστορία του ΝΒΑ. Ασύλληπτος σκόρερ, φοβερός χειριστής μπάλας. Από τους σπουδαίοτερους παίκτες που δεν πήραν ποτέ πρωτάθλημα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Ο μεγάλος Άλεν Άιβερσον.
O Αnswer μίλησε στο Undergound Lounge και με τα όσα είπε, έδειξε πόσο πολύ του λείπει ένα πρωτάθλημα. Ο AI είχε φτάσει κοντά το 2001, τότε που είχε... κουβαλήσει τους Σίξερς μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ. Εκεί πήρε το πρώτο ματς με... όργια, αλλά στη συνέχεια φάνηκε η ανωτερότητα των Λέικερς των Σακίλ και Κόμπι.
«Θα έδινα πίσω το τρόπαιο του MVP μου. Όλες τις συμμετοχές μου στα All-Stars, όλες τις συμμετοχές σε κορυφαίες πεντάδες, το Hall of Fame, το Top 75, όλα αυτά, ρε φίλε. Θα τα έδινα πίσω για ένα πρωτάθλημα.», ήταν τα λόγια του.
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Allen Iverson says he would trade all of his career achievements for one NBA Championship: “I would give my MVP trophy back. All-Stars, First Team All-NBA, Hall of Fame, Top 75, all that, man. I would give it back for a championship.” (via @undergrndlounge, h/t @TheNBABase) https://t.co/UBmZiy3LdD— Legion Hoops (@LegionHoops) October 16, 2026
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