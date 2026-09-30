Athletic: «To NBA κοντά σε συμφωνία με μεγάλα ποδοσφαιρικά clubs για το NBA Europe»

To NBA βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με σπουδαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους σύμφωνα με το Αthletic.

Το NBA Europe θα μπει στη ζωή μας όπως όλα δείχνουν από τη σεζόν 2027-28 και μένει να δούμε τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα για το θέμα.

Ο Αθλητής Διευθυντής μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης, Χουάν Κάρλος Σάντσες, παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στο σάιτ της ισπανικής ομάδας και μίλησε μεταξύ άλλων για το NBA Europe, δηλώνοντας: «Ανυπομονούμε να έρθει το NBA στην Ευρώπη».

Τώρα έρχεται το Athletic να αναφέρει πως το ΝΒΑ είναι κοντά σε συμφωνίες με αρκετές ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομάδες για να βοηθήσει στη δημιουργία μιας νέας λίγκας μπάσκετ στην Ευρώπη. Έγιναν επαφές στο συνέδριο ποδοσφαιρικών ομάδων στην Κοπεγχάγη ανάμεσα στον Μαρκ Τέιτουμ (NBA Deputy Commisioner) και τον Γιώργο Αϊβάζογλου (Managing Director του NBA Europe & Middle East), αλλά και τις Παρί Σεν Ζερμέν, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Ρεάλ Μαδρίτης και Μίλαν.

Το κείμενο αναφέρει πως το NBA εδώ και καιρό φλερτάρει με τις μεγάλες... τσέπες και την ισχυρή φήμη ορισμένων από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ευρώπης ως βασικά μέλη του NBA Europe, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο φθινόπωρο. Αυτές οι συνομιλίες γίνονται εδώ και μήνες.

Tην εβδομάδα που έρχεται, συγκεκριμένα στις 5 Οκτώβρη έχει προγραμματιστεί στο Κόμο η συνάντηση των ιδιοκτητών της EuroLeague.