Οι Λόντον Λάιονς ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν φιλικό παιχνίδι κόντρα στους Μπλέιζερς τον Οκτώβρη.

Ραντεβού για ένα ιστορικό φιλικό έχουν κλείσει οι Λόντον Λάιονς. Η ομάδα από τη Μεγάλη Βρετανία, θα γίνει ο πρώτος σύλλογος του Ηνωμένου Βασιλείου που θα αντιμετωπίσει ομάδα του NBA.

Όπως ανακοίνωσαν οι Λόντον Λάιονς, στις 12 Οκτωβρίου 2026, θα ταξιδέψουν στο Πόρτλαντ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν σε φιλική αναμέτρηση τους Μπλέιζερς.

Ο GM της ομάδας, Μαρτίνας Πούρλις, εξέφρασε τη χαρά του για αυτό το φιλικό παιχνίδι και το πόσο σπουδαίο είναι για τον σύλλογο.

Συγκεκριμένα είπε

«Η διεξαγωγή ενός αγώνα προετοιμασίας απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογό μας και για το βρετανικό μπάσκετ συνολικά.

Βλέπουμε αυτή την ευκαιρία ως αναγνώριση της προόδου και των φιλοδοξιών του οργανισμού των Λόντον Λάιονς, αλλά και ως ένα σημαντικό ορόσημο για το μπάσκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο».