Ένα τρομερό βίντεο από τον κωμικό Μαρσέλο Ερνάντεζ, που αφορά μαθήματα flopping για τους αθλητές.

Αν υπάρχει κάτι που απασχολεί τους φίλους του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, είναι το flopping που μπορεί να κάνουν ορισμένοι αθλητές. Ουσιαστικά πρόκειται για τις υπερβολικά έντονες αντιδράσεις, μετά από κάποιο μαρκάρισμα αντιπάλου (ή απόπειρα μαρκαρίσματος).

Ο κωμικός Μαρσέλο Ερνάντεζ, ανέβασα ένα απίστευτο, χιουμοριστικό βίντεο, στο οποίο κάνει μαθήματα flopping. Με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να είναι πρωταγωνιστής, ο Ερνάντεζ πέφτει πάνω του και εξηγεί το πως γίνεται το σωστό flopping.

Μάλιστα, μέσα στο βίντεο, ο κωμικός αναφέρει τα ονόματα των Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Γιόκιτς και Νεϊμάρ, λέγοντας πως αυτός τους έμαθε πως να... αντιδρούν.