Μπάρκλεϊ για ΛεΜπρόν: «Το μοναδικό δίκαιο farewell tour θα ήταν με τους Καβς»

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ συνεχίζει να τοποθετείται για την επόμενη ομάδα στην καριέρα του ΛεΜπρόν Τζέιμς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξετάζει το επόμενο βήμα της καριέρας του και θα γίνει μάχη για την απόκτηση του. Ο Σαμς Σαράνια είχε αναφέρει πριν μέρες πως υπάρχουν τρεις ομάδες στο μυαλό του King James αυτή τη στιγμή για την επόμενη σελίδα της καριέρας του. Αυτές είναι δύο πρώην, δηλαδή οι Χιτ και οι Καβς, αλλά και οι Σίξερς που πριν λίγες μέρες πήραν τον Τζέιλεν Μπράουν.

Λίγες ώρες πριν ο δημοσιογράφος και φίλος του King James, Mπράιαν Γουίντχορστ ανέφερε πως το Κλίβελαντ είναι η βασική υποψήφια για να τον κάνει δικό της. Το 2016 ο ΛεΜπρόν πήρε πρωτάθλημα με τους ιππότες.

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ είχε πάρει θέση για το θέμα και είχε προσθέσει πως κυνηγά το... φάντασμα του Τζόρνταν. Ο Sir Charles τοποθετήθηκε ξανά και ανέφερε πως «το μοναδικό δίκαιο farewell tour θα ήταν με τους Καβς».