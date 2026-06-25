Το φετινό draft του NBA πέρασε ήδη στην... ιστορία καθώς τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/6) ολοκληρώθηκε και ο 2ος γύρος του draft.

Όπως είναι γνωστό η διαδικασία του draft στο NBA χωρίζεται σε δύο μέρη. Του α' γύρου ο οποίος και ανοίγει το draft όπως επίσης και του β' γύρου που ρίχνει και την αυλαία.

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης ημέρας και την επιλογή του Έι Τζέι Ντιμπάνσα από τους Γουίζαρντς στην κορυφή του draft, σειρά πήρε ο 2ος γύρος τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/6).

Ο β' γύρος του draft στο ΝΒΑ

31. Χιούστον Ρόκετς: Μπρους Θόρντον

32. Μέμφις Γκρίζλις: Ρίτσι Σάντερς

33. Μινεσότα Τίμπεργουλβς: Ισαΐα Έβανς

34. Κλίβελαντ Καβαλίερς: Μελίκ Τόμας

35. Ντένβερ Νάγκετς: Τρέβον Μπραζάι

36. Λος Άντζελες Κλίπερς: Μπάμπα Μίλερ

37. Μαϊάμι Χιτ: Ράιαν Κόνγουελ

38. Ιντιάνα Πέισερς: Μπρέιντεν Σμιθ

39. Νιου Γιορκ Νικς: Τζακ Κάιλ

40. Μπόστον Σέλτικς: Ντίλον Μίτσελ

41. Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: Οτέγκα Οουέ

42. Σαν Αντόνιο Σπερς: Τζακόμπι Τζιλσπι

43. Μπόστον Σέλτικς: Τάιλερ Μπιλοντέο

44. Σαν Αντόνιο Σπερς: Μάλιγκ Μπράουν

45. Σακραμέντο Κινγκς: Εμανουέλ Σαρπ

46. Ουάσινγκτον Γουίζαρντς: Φέλιξ Οκπάρα

47. Νιου Γιορκ Νικς: Τάιλερ Νίκελ

48. Ντάλας Μάβερικς: Τόμπι Λόιαλ

49. Ντένβερ Νάγκετς: Μπράις Χόπκινς

50. Τορόντο Ράπτορς: Τζειντεν Μπράντλεϊ

51. Ορλάντο Μάτζικ: Ιζάγια Νέλσον

52. Λος Άντζελες Κλίπερς: Χένρι Βισάρ

53. Νιου Γιορκ Νικς: Ουγκό Ονιένσο

54. Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς: Λατζάι Τζόουνς

55. Χιούστον Ρόκετς: Νικ Μαρτινέλι

56. Λος Άντζελες Λέικερς: Βζεβόλοντ Ιντσένκο

57. Ατλάντα Χοκς: Ναρκίσε Ν’Γκόι

58. Νιού Όρλεανς Πέλικανς: Τζάρον Πιέρε Τζούνιορ

59. Μινεσότα Τίμπεργουλβς: Τρέι Κάουφμαν-Ρεν

60. Ουάσινγκτον Γουίζαρντς: Μαλίκ Λεουίς